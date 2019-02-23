طيار صيني يأخذ قيلولة أثناء التحليق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر طياراً تابعاً للخطوط الجوية الصينية وهو يأخذ قيلولة في قمرة القيادة أثناء تحليق الطائرة.

شركة الخطوط الجوية الصينية أصدرت بيانا أوضحت فيه أن الطيار "تلقى عقابا كافيا"، كما تم توجيه عقوبة لمساعده أيضا بسبب تصويره للفيديو بدلا من إيقاظ الطيار.

وانتشر الفيديو بكثافة بعد أيام فقط من إنهاء طياري الخطوط الجوية الصينية إضرابا غير مسبوق استمر 7 أيام احتجاجا على قضايا عدة مثل إرهاق الطيار وساعات العمل الطويلة.

وأظهر الفيديو الطيار الذي من المفترض أن يكون مسؤولا عن قيادة طائرة "بوينغ 747"، وهو نائم خلال الرحلة، فيما كانت الطائرة تحلق عاليا في السماء. أما مساعده فكان مشغولا بتصوير الطيار النائم.

ويعد الطيار النائم المعروف باسم ونغ جيا تشي، بأنه أحد أكبر الطيارين في شركة الخطوط الجوية الصينية، ولديه خبرة تقارب العشرين عاما في عالم الطيران، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن ونغ أقدم الطيارين الذين يقودون طائرات "بوينغ 747" التابعة للخطوط الجوية الصينية، ويقود بالعادة رحلات بين طوكيو وأوكيناوا وسيول وهونغ كونغ.

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