بعد انتظار.. سيدة تنجب توأماً بعمر الـ61 عاماً! (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في ظاهرةٍ نادرة، تمكنت سيدة لبنانية تبلغُ من العمر 61 عاماً من الحمل والإنجاب. وفي التفاصيل بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإنّ "السيدة التي تدعى مريم عواضة أنجبت توأماً، وذلك انتظارٍ دام لـ 24 عاماً".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الولادة جرت بالجراحة القيصرية، ووزن كل طفل يزن كيلوغرام ونصف، وهما بصحة جيدة"، موضحة نقلاً عن الطبيب المعالج أنّ "الحمل تمّ من خلال عملية تخصيب اصطناعي، وقد جرت دراسة وراثية للجنينين للتأكد من أنهما لا يعانيان من أي تشوهات ويتمتعان بصحة جيدة".

ومن جهتها، أعربت السيدة عن فرحتها، مؤكدة أنّ "شعور الأمومة هو أجمل شعور في هذه الدنيا".

(السيدة مريم عواضة - صحيفة النهار اللبنانية)

مصدر الصورة: Dmc News

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