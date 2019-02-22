8 صور جميلة من الشاطئ.. لكل مخلوق حكاية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على كل شاطئ، ستدهشك الطبيعة بالكثير، لاسيما من خلال الحيوانات البحرية، أو تلك التي تعيش بالقرب من البحار.

ومن الجميلِ جداً التقاط صور لهذه الحيوانات التي تعيشُ في عالمها الخاص، والأجمل أكثر هو أنْ توثق لحظات جميلة لهذه المخلوقات، تبرز خلالها بعفوية وجمال.

وفي هذا السياق، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من الصور التي تمّ التقاطها من الشواطئ، توثق لحظات رائعة بطلتها مخلوقات بحرية، أو تلك التي تعيش على الشواطئ.

1- قنديل البحر الأرجواني.. في جولة على الشاطئ

2- نجم البحر.. والإسترخاء على الرمال

3- فقمة البحر.. استراحة فغفوة

4- قنبرة الماء - جولة اسكتشافية

5- البلشون الازرق الكبير: واثق الخطوة يمشي ملكاً

6- الفظ.. لحظات رائعة أثناء الاسترخاء في الماء

7- السرطان الكماني الصغير عندما يجول على رمال الشاطئ

8- النورس الفضي: تأمُّل وترقُّب

مصدر الصور: برايت سايد

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