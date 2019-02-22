عبر الثلوج وبعبارة ضخمة.. رجل يطلب الزواج من حبيبته (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمد رجل امريكي يدعى بوب ليمبا إلى طلب الزواج من حبيبته بيغي بيكر بطريقة مثيرة ورائعة، حيث قام بكتابة عبارة "تزوجيني" على ثلوج حديقة عامة في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وفي التفاصيل بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فإنّ "ليمبا خطط لعرض الزواج على حبيبته في عيد الفالنتاين، وقد انتظر تساقط كمية كافية من الثلوج في شيكاغو لكتابة عباراته بحروف كبيرة، الامر الذي جذب نظر حبيبته بيكر التي تعمل في المبنى المطل على الحديقة مباشرة".

وفي تصريحٍ لها، لفتت بيكر إلى أنّه "أثناء تواجدها في المبنى، وجدت الكثير من الأشخاص الذين ينظرون باتجاه الحديقة، لكنها لم تتوقع أن يكون الامر يخصها، وهو الشيء الذي جعلها تشعر بسعادة غامرة".

ووفقاً للموقع، فإنّ "بيكر وافقت على عرض الزواج، وهي تخطط مع حبيبها لإقامة حفل زفاف مميز في الصيف المقبل".

مصدر الصور: fox2now

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