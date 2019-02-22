سيدة صينية كادت تخسر بصرها.. والسبب سطوع ضوء الهاتف (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادةً ما يعمد الكثيرون إلى وضع رفع درجة سطوع الضوء على هواتفهم، وذلك لتوفير رؤية أوضح. غير أنّ ذلك له عواقب وخيمة على العينين. ومؤخراً، أصيبت سيدة صينية تدعى ميس تشين (25 عاماً) بأضرار شديدة في عينيها، حيثُ تعرض قرنيتي عينيها لأكثر من 500 ثقب.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "ذلك حصل بسبب استخدام السيدة الهاتف وهو على درجة سطوع عالية لمدة عامين. وخلال الفترة الأخيرة، شعرت السيدة بآلام في العينين، وقد وجد الأطباء انها تعرضت لأضرارٍ شديدة، بينما بصرها بدأ يتراجع بشكل ملحوظ".

إلى ذلك، فقد لفت د.هونغ من مستشفى جامعة فووين إلى أنّ "الرؤية في عين السيدة اليمنى هي أسوأ من اليسرى، وكان هناك أكثر من 500 ثقب في قرنيتها"، موضحاً أن "هاتف السيدة كان يصدر ضوءاً يبلغ 625 لومن، وهو أعلى من ضعفي الحد المسموح به 300 لومن"، مؤكداً أنّ "تعرض العين لضوء بسطوع 600 لومن لمدة ساعتين، له نفس تأثير الخبز في الميكروويف".

وعلى الأثر، بدأت السيدة علاجها بالستروئيدات، وقد لمست تحسناً في غضون 3 أيام من العلاج.

مصدر الصور: 9GAGS

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