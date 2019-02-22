ترتيب الطفل بين أشقائه لا يؤثر سلباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة ألمانية أنّ ترتيب الطّفل في أسرته وبين أشقّائه لا يؤثّر على سمات شخصيّته، كما أنه لا يؤثر على استقرار الطفل العاطفيّ أو على مدى علاقته بالآخرين.



كما أشارت الدراسة إلى أنّ ذكاء الطفل الأول يكون أعلى بمعدل 1.5 درجة في اختبار احتساب نقاط الذكاء، بالمقارنة مع بقية الأطفال في الأسرة ، حسبما أوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "بروسيجرز أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينسز"، .

كما حلل فريق البحث بيانات أكثر من 20 ألف فرد، موزعين بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، حيث تمّت مقارنة البيانات للأفراد داخل الأسرة وفي الترتيب نفسه بين الأسر المختلفة.

وتتعارض نتائج هذه الدّراسة مع دراسات سابقة في علم النّفس، ففي دراسة لأحد أبرز علماء النفس، ألفريد أدلر، قال الباحث إنّ الابن الأول يتلقى الكثير من الاهتمام، ليتحوّل هذا الاهتمام إلى مسؤولية عندما يصير لديه أشقاء أصغر منه، يمكن أن يتلقّى اللّوم بسبب هذه المسؤولية، وهو ما قد يؤدي إلى عدّة إحباطات في شخصيته.

إذ ادعى أدلر من خلال دراسته المذكورة، التي تعود للعقود الأولى من القرن الماضي، أنّ الطفل الثالث غالبًا ما يكون عصبيًّا وحاد المزاج وغير ناجح اجتماعيًّا، أما الأوسط فيُعرف بأنه الأكثر اعتدالًا بين إخوته.

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