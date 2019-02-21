كيف تفاعل العرب مع مشهد تصادم طائرتين هنديتين اثناء عرض جوي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل يوم نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك فيديو ، لـتحطم طائرتين تابعتين لفريق الاستعراض الجوي للقوات المسلحة الهندية جراء اصطدامهما الثلاثاء خلال عرض جوي في مدينة بانغالور جنوبي البلاد.

الفيديو حظي بتفاعل كبير من المتابعين العرب أذ تمت مشاهدته أكثر من 500 ألف مرة ، وتفاعل معه أكثر من 2000 شخص ،بينما تمت مشاركته أكثر من 600 مرة ، وعلق عليه أكثر من 150 شخص .

معظم التعليقات شبهت الحادثة بما يحدث في الأفلام الهندية المليئة بالإثارة والأكشن ،أحياناً المبالغة.

ابو خالد شاويش علق " ممكن يكون فلم ، وين بطل الفلم يلي بيكسر الحديد وبخلي الطيارات تفجر بس بأيدو ، وتاني يلي ضربو عليه الف طلقة وماتأثر )

أما عثمان العزاوي العزاوي من العراق فعلق " هاي تاليه الي يجذب اشكد جذبتون علينه بل الأفلام الله طلعه بيكم"

بينما علق عواد Awad Dalil "انتقلت العدوه من السودان الي الهند طيران نهي للمحافظه علي زندقي حفلات هي"

محمد الشويهدى الشويهدى من مصر علق " ههههه كيف صار امالا شنو يلي انشوفو فيه في الافلام "

ثائر جمال من الأردن قال " بـجوز ماكلين فلفل. زايد لعد بالافلام الطلقه مال مسدس يومين طايره بالجو خلي تفيدهم"

في الجهة المقابلة علقت Sihem Boualbani "و الله مافهمت حاجة تعليقات سخيفة. ماعندكمش قلب هذا حادث يعني ممكن يكون مات سائق الطائرة لما كل هذة السخرية!!! ان لله و ان اليه راجعون"

وشاركها الرأي Mohamed Diab وعلق "الناس اللي عامله ايموجي ضحك عاوز افهم ايه اللي بيضحك في الفيديو!"

جدير بالذكر أن أخبار الآن لا تتبنى أي من التعليقات التي ترد على فيديوهاتها .

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