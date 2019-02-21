قطة مصمم الأزياء لاغرفيلد قد ترث أكثر من 195 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قد ترث قطة مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد الشهيرة التي يطلق عليها اسم "تشوبيت" أكثر من 195 مليون دولار بعد وفاته، بحسب تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ووفقاً لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، قد يحق للقطة تشوبيت الحصول على ثروة لاغرفيلد بموجب القانون الألماني إذا كان قد رشحها وريثة. وكان لاغرفيلد قد قال عن القطة تشوبيت في مقابلة أجريت معه ان لديها ثروة خاصة بها، وإنها وريثة.

ولطالما عبّر لاغرفيلد عن حبه لتشوبيت، وكان قد صرح عام 2013 أيضاً بأنه مستعد للزواج منها لو كان الأمر قانونياً، وكانت القطة تظهر معه في الكثير من الصور والمناسبات.

وللقطة أيضاً صفحة خاصة على موقع «إنستغرام» يوثق حياتها اليومية والنشاطات التي تقوم بها.

وتوفي مصمم الأزياء الألماني الشهير كارل لاغرفيلد، أمس (الثلاثاء) عن 85 عاماً، على ما أعلنت دار «شانيل» التي تولى إدارتها الفنية لستة وثلاثين عاماً.

وقد تدهورت صحة لاغرفيلد بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أنه لم يظهر في نهاية عرض مجموعة ربيع وصيف 2019 ليلقي التحية على الجمهور، خلافاً لعادته التي لم يخلّ بها يوماً منذ انطلاق عمله مع «شانيل» في يناير (كانون الثاني) 1983.

وتمايز المصمم الألماني بمظهره، مع شعره الأبيض الطويل الذي كان يعقده إلى الخلف ونظاراته السوداء، ويديه المرصعتين بالخواتم وقمصانه ذات الياقات العالية.

وكان يتولّى الإدارة الفنية لثلاث مجموعات هي «شانيل» و«فندي» وماركة خاصة تحمل اسمه، لكن صورته ارتبطت خصوصاً بالدار الفرنسية التي تتّخذ في شارع كامبون في العاصمة الفرنسية مقراً لها، والتي ما انفكّ يضفي عليها زخماً متجدداً بلمسات ابتكارية على بزّاتها التقليدية وحقائبها المجعّدة الشهيرة.

ولم يتضح بعد من الذي سيهتم بتشوبيت بعد رحيل لاغرفيلد، لكن يقال: إن عارض الأزياء براد كرونيغ ونجله هودسون كرونيغ سيتوليان المهمة، بحسب التقرير.

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