عبر عن شخصيتك بايموجي على لوحة سيارتك.. قرار فريد بأستراليا!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا لم تكن لوحة سيارتك تعبر عن شخصيتك بعد ، لا تقلق ، إضافة رمز "ايموجي" يمكن أن يـساعدك !

سائقوا السيارات في ولاية كوينزلاند الأسترالية سيكون بمقدورهم، ابتداء من الأول من مارس، إضافة الرموز التعبيرية "الإيموجي" للوحات مركباتهم.

لوحات السيارات ستبقي على نظام الحروف الثلاثة والرقمين على اللوحات الرسمية، لكن مع خيار إضافة رمز تعبيري واحد

تكلفة إضافة "الإيموجي " ستكون مقابل 350 دولار أمريـكي.

الأشكال التي ستتاح هي "ابتسامة"و "الضحك" و"النظارة" و"الغمزة" و"العيون بقلوب" .

ويمكن لسائقي السيارات أيضاً إضافة أمور أخرى على لوحات المركبات، مثل النادي المفضل أو البلد.حسبما قالت المتحدثة باسم نادي السيارات الملكي في كوينزلاند، ريبيكا مايكل.

مصدر الصورة : BBC

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