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رحلة جوية غريبة بطلها طيّار أسترالي.. هذا ما فعله في الأجواء

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حدث لافت، أراد طيار أسترالي يشعر بالضجر من مهنة الطيران، بالتعبير عن شعوره هذا من خلال رحلةِ طيران مميزة.

وبحسب التفاصيل، فإنّ الطيار أقلع من مطار بارافيلد، الثلاثاء الماضي، في مهمة لفحص محرك طائرته. غير أنّ هذه المهمة استمرّت لمدة ساعتين، بعدما قرّر الطيار القيام بمهمة اخرى وهي رسم مسار طيران مميز على شاشات الرادار، حيث كتب من خلاله عبارة أشعر بالملل".

بدورها، أكّدت السلطات الأسترالية أنّ الطيار لم يخرق أياً من قوانين الطيران، في حين قام حساب "newsadelaide7" بنشر صورة لما قام به الطيّار في الجو، وأظهرت صور الرادار التي التقطت المسار الذي شكّله خلال رحلته الجوية.

تويتر newsadelaide- 7

مصدر الصورة: GMA Network Portal

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