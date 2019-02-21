تفاعل هائل مع قصة فنانة سورية ترسم بقدمها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد يوم من نشر قصة الشابة والفنانة السورية دعاء البسطاطي ( 28 عاماً) على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، التي رغم أنها ولدت بلا ذراعين، إلا أنها ترسم بقدميها باحترافية ؛ ألهمت قصتها المئات ، وحظي الفيديو عنها بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

فقد جمع الفيديو أكثر من 4 الاف إعجاب ، بينما أعيد نشره أكثر من 500 مرة ، وشوهد من قبل أكثر من 390 الف شخص ، وعلق عليه أكثر من 330 شخص .

Mery Mehboba علقت " مشاء الله عليك تحية والتقدير يقول الاعاقة في العقل وليس الاعاقة الجسد"

بينما Oum Safaa شدت على يدها وقالت "ربي يحميها لشبابها تحقق كل ما تتمناه احنا ابذرعتنا وحايرين في اشغالنا والله العضيم شابوو"

أما محمد سالم العريفي فقد ألهمته القصة وقال "ليس هناك في أذهان هؤلاء مايسمي بالمستحيل التجربة خير دليل فهوالنور الذي يجب اتباعه"

غسان الخالدي قال "والله رسم جيل ورائع سبحان ربي العظيم ياخذ شي ويعطي شي اعظم فنانه يسجل التارخ اعمالها وتتكلم الاجيال عنها ربي يوفقك يا فنانه"

أما محمد من مصر Mido Rami علق "كل التحية والتقدير لهذه الشابة السورية ، الإعاقة الحقيقية في العقل"

وصالح الاحمد علق" كم نحن ضعفاء أمام هذه الأميرة"

ورغم كل الصعوبات التي واجهتها إلا أن دعاء البسطاطي تخرجت من كلية الفنون الجميلة بدمشق وأقامت معارض خاصة لها في دمشق وحلب وقريباً في مدينة طرطوس الساحلية.

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