حكمة أخبار الآن تجد تفاعلاً كبيراً.. ما هي وكيف علق العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسلة مقولات ومأثورات وحكم تنشرها صفحة أخبار الآن على فيسبوك نشرت مقولة وصلتها من أحد المتابعين تقول "حينما تقسو عليك الحياة، احذر أن تصبح مِثلها وتقسو على من حولك"

هذه الحكمة حظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين إذ جمعت أكثر من 35 الف إعجاب وأعيد نشرها أكثر قرابة الألفي مرة بينما علق عليها أكثر من 250 شخص .

Lmeaa Ali Fadeel علقت على الحكمة وقالت " يبقي الأوفياء هم السند لمسيرة الحياة ..ويبقى وجودهم ووصالهم هو الزاد لذي لا يمكن الاستغناء عنه .."

بينما عمري Amry Soltan علق ببعض الحكم التي ألفها ويرى بأنها سر السعادة وقال " من أبسط قواعد السعادة و راحة البال لتكن مطمئناً قرير العين :

أن تعامل الله فى الناس لا أن تعامل الناس للناس ،، أن لا تطلب إلا رضا الله لا رضا الناس،، أن تترك نوايا القلوب لرب القلوب ،، لا تحكم على أحد و لا تقارن نفسك بأحد و لا تتدخل فى حياة أحد ،، لا تظلم نفسك و لا تقسو عليها من أجل أحد و لا تدخل فى صراعات مع أحد،، لا تحقد ولا تغل ولا تحسد أحداً مهما كان فأنت قبل أن تصيبه بأذى تقتل نفسك أولاً،، لا تفسر أو تحلل المواقف إلا من منظور إيجابي حتى و إن لم يكن كذلك ،، ليس مهماً أن تنتصر فى جدال لتكون على حق و تخسر من حولك كسب قلوب من يهمك أمرهم أغلى من الأنتصار عليهم فى مناقشة أو جدال.،، تذكر دائماً على قدر النوايا تأتى العطايا فصفى نيتك و أجعلها دائماً لله و لا تنتظر شيئاً من أحد فجزائك عند الواحد الأحد."

أما Mînette HOuarî فعلق "عندما تقسو عليك الحياة احذر أن تقسو على نفسك وتهملها وتحملها ما لا طاقة لها.. لأنها الوحيدة التي شهدت انتصاراتك وهزائمك"

بينما هناء Hânā Mïyã علقت "ولكن احيانا الضغوطات الكثيرة تجعلك لا تشعر انك نقسو علي من حوليك"

الراجية رضا الله علقت على الحكمة بالقول "هذه الحياه فيها شقاء وقسوة ولكن تجبرنا ان نقسو علي من حولنا وعلي انفسنا أحيانا"

وأيدت Golden Rose الحكمة وأضافت "فعلاا لكن الانسان يتاتر الظروف الي هو فيها تلقائيا بس الناس ليتعرفه حا تعطتيه عذر "

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