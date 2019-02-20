إمضاء غريب لوزيرة لبنانية يثير سخرية ناشطي "تويتر" (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عقب تسلّمها مهامها في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أصدرت الوزيرة اللبنانية ندى بستاني سلسلة قراراتٍ تنظيمية ووظيفية، وقد ذيّلت بتوقعيها الغريب الذي أثار موجة من التعليقات الساخرة بين العديد من الناشطين على موقع "تويتر".

وتناقل الناشطون صورةً لتعميم أصدرته بستاني مؤخراً، طلبت فيه من كل الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات التابعة للوزارة التشدد في مراقبة الدوام وساعات ضبطه، وذلك من دون استثناءات لجميع الموظفين والعاملين. وفي السياق، ألمح الناشطون إلى توقيع الوزيرة الغريب، وقد علّق أحدهم قائلاً: "من الصور التي اجتاحت كافة مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تعميم اصدرته وزيرة الطاقة ندى البستاني. ولا يعود سبب التفاعل الى مضمون التعميم بل الى توقيع الوزيرة "المعقّد".

من جهته، قال ناشط آخر: "انسوا كل شي وركزولي عتوقيع وزيرة الطاقة"، في حين عبّر آخر بالقول: كيف استوحت وزيرة الطاقة إمضائها".

(الوزيرة اللبنانية ندى بستاني)

(التعميم الذي يحمل توقيع الوزيرة الغريب)

مصدر الصور: تويتر

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