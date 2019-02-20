أسرارٌ لا تعرفها عن 7 مواد غذائية.. ما تحتوي عليه صادم (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي أصناف المواد الغذائية التي نشتريها يومياً، والتي تعتبر من أساسيات طعامنا. فعلياً، فإننا نعمد إلى استهلاك هذه المواد، بغض النظر عن مكوناتها أو عن المواد الاساسية التي دخلت في صناعتها. وما لا يعرفه البعض هو أنّ هناك مواداً غريبة ولا تخطر على بال أحد تمّ استخدامها في صناعة المأكولات والمشروبات.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "9gag" لائحة بعدد من الأطعمة والمشروبات التي تمّت صناعتها من موادٍ غريبة، وهي على النحو التالي:

1- كعكة البرغر يمكن أن تحتوي على حمض أميني يأتي من شعر الإنسان.

"لـ -سيستين" هو حمض أميني يستخرج عادة من شعر بشري، ويستخدم لصنع الخبز التجاري والكعك.

2- ما لا يعرفه كثيرون هو أنّه يتم تلوين الطعام الأحمر في الحلوى من البق!

"كارمين" هو نوع من صبغ الطعام الأحمر مصنوع من الحشرات القرمزية. يتم تجفيف هذه الحشرات الصغيرة التي تشبه الخنفساء، ليصار إلى غمرها في محلول كحولي لإنشاء حمض كارمينك، وهو لون أحمر فاتح.

3- الطبقة اللامعة على التفاح قد تكون مصنوعة من صمغ البق!

"شيلّاك" هي المادة المستخدمة لإضافة هذا الطبقة الوقائية على الفاكهة والتفاح بالتحديد في محلات السوبر ماركت، ويتم إنتاجها من صمغ البق.

4 - نكهة الفانيليا المزيفة في اللبن قد تكون مصنوعة من الخشب!

عادة ما يتم تصنيع الفانيليا المزيفة من لب الخشب بشكل أساسي.

5 - هذه السكاكر مصنوعة من الجيلاتين وهو أساساً من جلد الحيوان المغلي ومن الغضاريف والعظام!

الجيلاتين يأتي من غليان بقايا الطعام من صناعة اللحوم

6 - يظن البعض أنه يشتري خبز القمح الكامل الصحي، لكن يمكن أن يكون هذا الخبز مصبوغ باللون البني.

تحقق من التسمية لكلمة "القمح الكامل" أو "الحبوب الكاملة" ، لأنه بخلاف ذلك ، قد يكون لديك فقط خبز أبيض مع الكرمل الملون.

7 - ما لن يتوقعه أحد.. زبدة الفول السوداني قد تحتوي على حشرات ميتة!

يسمح نظام FDA باستخدام 30 جزءاً من الحشرات الميتة في كل 100 غرام من زبدة الفول السوداني.

مصدر الصور:9gag

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