بشرطٍ واحد غريب.. شاهدوا حفلات بيونسيه مجاناً لمدة 30 عاماً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت النجمة الأمريكية بيونسيه لجمهورها عن فرصة ثمينة، تتمثل في حضورهم حفلاتها مع زوجها الموسيقي جاري زي، من خلال تذاكر مجانية مدى الحياة.

ونشرت بيونسيه هذا العرض عبر حسابها على "انستغرام"، موضحة أنّ "الطامحين للفوز بهذه الفرصة، عليهم اتباع حمية نباتية في الأساس لمدة شهر كامل". وتبعاً لقواعد اللعبة، فإنّ الفائز سيحصل على تذكرتين لحفل واحد سنوياً، ضمن جولات بيونسيه أو جاي زي الغنائية أو جولاتهما معاً، على مدى 30 عاماً.

وتأتي مبادرة بيونسيه هذه دعماً لمشروع "غرين برنت" الذي يشجع الناس على الحد من الإضرار بالبيئة من خلال تناول وجبات نباتية. وعليه، فإنّ التذاكر سيتم منحها لكل شخص يلتزم باتباع حمية نباتية طيلة شهر كامل.

إلى ذلك، فقد أبدت بيونسيه جهوزيتها لتناول وجبات إفطار أساسها نباتي، وعدم تناول أي وجبات بها لحوم في أيام الإثنين، فيما وعد زوجها بتناول وجبتين نباتيتين بالأساس يومياً.

مصدر الصورة: eibela.com

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