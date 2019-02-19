ما هي المدن التي يحلم العرب بالعيش فيها؟ سؤال تفاعلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

العديد من الشباب العربي يتمنى أن يسافر وأن يعيش في مدن مختلفة ،وقبل أيام كان هاشتاغ #مدينة_ترغب_العيش_فيها فعالاً في دول عربية عدة ، وكتب تحته آلاف الشباب العرب أحلامهم .

الزملية رشا سليمان أحبت الخروج في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبارالآن على فيسبوك لسؤالهم السؤال ذاته "ما المدينة التي تحلم أن تعيش فيها ؟ ولماذا؟ "

البث المباشر حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين فشاهده أكثر من 13 ألف متابع ، بينما أعجب فيه أكثرمن 440 شخص ، وشارك أكثر1200 شخص بتعليقاتهم المختلفة .

Muhammad Abdin علق " بتمنى عيش باليابان لانو كلشي فيا حلو وخاصة صناعة السيارات وشعب متطور وحضاري"

أما مختار من مصر Mokhtar Elmalahany فعلق " أنا من مصر وأتمني اعيش ف دبي لأنها مدينة راقية وهادئة وشعبها جميل وبها فرص عمل كثيرة"

بينما Lakhder Sellami فهو سعيد بالعيش في مدينته وقال "والله حقيقة مدينتي بها كل شيء شمس وثلج سهول وجبال وقريبة من البحر البويرة _ الجزائر"

ومن العراق علق أبو الضرغام الحمداني "احب اعيش بسويسرا بسبب الهدوء والجو النقي لانني اعيش بالعراق وتخيلي الحياة بهالبلد"

سيد الخير مولاي من موريتانيا علق "تحية حمراء من العاصمة الموريتانية نواكشوط احب اعيش في العاصمة الفنزويلية كراكاس احب اعيش مع رفيقتي"

أما سيروان عوني من كردستان العراق علق "ارغب اعيش في كندا او امريكا ديتروي لان بيه احترام الانسانيه والعيش الجميل"

و ياسين محمد فاضل علق "حبيت المدينه المنوره يكفيني أني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. صلو على أشرف الخلق اجمعين"

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