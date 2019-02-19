شاهد "اللهب".. أسرع طفل في العالم بعمر 7 سنوات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (the sun)

طفل معجزة ، يجري كالبرق ، خطف أنظار العالم بقدراته الاستثنائية ، هو بان ال7 سنوات فقط ولكن سرعته توازي أسرع العدائين ممن لهم ضعف عمره.

الطفل رادولف إنجرام يصنف اليوم بأنه أسرع طفل في العالم بعد أن قطع 100 متر في 14 ثانية فقط" بحسب ما أوردت صحيفة الصن البريطانية

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني: إن الطفل نجح في أن يركض 100 متر في 13.48 ثانية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل سريع نجم السباق الصغير " رادولف إنجرام" يسير بسرعة البرق. بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه معروف بـلقب "اللهب".

ووجد طفل فلوريدا الشهرة أول مرة قبل 6 أشهر عندما نشر ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي الشهر مقطع فيديو يظهر الطفل يركض بسرعة في مباراة كرة قدم لدرجة أنه ترك المدافعين خلفه.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإنَّ مقطع الفيديو شاهده أكثر من 310 ألف شخص على موقع انستغرام.

وفي تغريدة على حساب يديره والده يقول: إن ابنه قطع المسافة خلال 13.48 ثانية فقط . وفي حال كان ذلك صحيحًا، سيكون رقمًا قياسيًا جديدًا للطفل، حيث إن أفضل أداء سابق للطفل كان 13.67 ثانية.

وكتب والده قائلًا: "فخور أن أقول إن ابني ربما يكون أسرع طفل في العالم عمره 7 أعوام. كل الحب إلى ساعات التدريب المدفوعة".

وفاز الطفل بـ 36 ميدالية منها 20 ذهبية خلال فعاليات بطولتين للاتحاد الوطني للرياضيين الصغار في الولايات المتحدة.

وعندما كان في السادسة من عمره لعب الطفل لصالح فريق "تامبا رافينز" في الدوري المخصص للأطفال .

وفي تعليقه على قدرات الطفل الذي مازال قادرًا على إحراز 10 نقاط خلال هذا الموسم، قال المدرب جيمي واتسون: "عند الركض يمكنك الاعتماد عليه، حتى يحملنا إلى أرض الميعاد ".

وأوضح أنه يلعب بطريقة مذهلة، حيث يستطيع أن يصل للصفوف الخلفية للفريق الآخر، وعند العودة يجري بسرعة شديدة.

وأضاف: "هذا الطفل لديه رؤية لم أرها من قبل في طفل في سن السادسة. في ثانية واحدة يسير في اتجاه ثم يختفي في لمحة عين ثم يسير في اتجاه آخر"، مؤكدًا أنه لم يرَ أحدًا يسبق هذا اللاعب الرائع.

مصدر الصور : BLAZE instagram