بيئة العمل غير المواتية تؤثر على حركة الفن في العراق

أخبار الآن | البصرة - العراق ( رويترز )

في كل مرة تؤدي فيها الفنانة العراقية نور صدقي عرضا على المسرح في مدينتها البصرة تشعر أنه قد يكون العرض الأخير لها.

وترى نور، عضو الفرقة الوطنية للفنون الشعبية في البصرة، أن سبب بيئة العمل غير المواتية لها بجنوب العراق هو عدم تقدير الفن.

وتأسست الفرقة عام 1976 وهي تابعة لوزارة الثقافة العراقية. وتقدم عروضها في أنحاء البلاد جالبة أنواعا مختلفة من الرقص والموسيقى للجمهور المحلي.

اقرأ أيضا:

"الأوريغامي" فن ينقذ الكتب القديمة من الإندثار