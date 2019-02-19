بعد أن تخاصما.. هل ألقى حقاً الزوج المصري بزوجته من الشرفة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

انتشر قبل أيام مقطع فيديو يحبس الأنفاس على وسائل التواصل الاجتماعي، لسيدة معلقة بحافة شرفة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية، بعد خلاف دار بينها وبين زوجها ، اتهم فيه وقتها الزوج بأنه من ألقاها !

لكن بعد الاتشار الكبير للمقطع خرجت السيدة المعلقة بالفيديو التي تدعى سارة عن صمتها وكشفت أنها هي من حاولت الانتحار بعد خلاف مع زوجها، لكن تم إنقاذها في اللحظات الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية مصرية قالت، الاثنين، إن الزوج حاول إلقاء زوجته من شرفة المنزل، لكن الأخيرة اعترفت في تصريحات تلفزيونية بأنها حاولت الانتحار.

وكشف الموقع نقلا عن مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قسم الهرم لم يتلق أي بلاغ بشأن الواقعة، مشيرا إلى أنه "جار فحص الفيديو من قبل الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة".

وتظهر لقطات الفيديو السيدة وهي معلقة على حافة الشرفة، بينما أنقذها مجموعة من الرجال من السقوط وساعدوها على العودة مرة أخرى إلى داخل الشرفة.

وكان شاهد عيان قال إن خلافا وقع بين الزوجين بسبب مصروفات المنزل، مما دفع الزوج لإلقاء زوجته من الشرفة بالطابق الثاني.

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