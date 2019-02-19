الصين تعمل على استنساخ التايتنك بمخططات بنائها الأصلية (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

* السفينة الجديدة ستكون نسخة طبق الأصل من سفينة التايتانك الأصلية، من الزخرفة إلى الطعام.

* ستكون نسخة سفينة الركاب الفاخرة جزءًا من متنزه كبير في سيتشوان ، جنوب غربي الصين.

* كان المستثمرون يخططون في البداية لتقديم "تجربة جبل جليد" ، ولكن الفكرة اعتبرت "مزعجة"

فكرة فـريدة وغريبة فكر بها مستثمرون في قطاع السياحة بالصين لجذب الأنظار لمنطقة سيشوان جنوب غرب الصين ، إذ تعمل شركة صينية على إعادة إحياء سفينة التايتنك الشهيرة بكل تفاصيلها ،ضمن مدينة ملاهي ضخمة هناك .

وتتوقع الشركة الصينية أن يصل الزائرين إلى مدينة ملاهي التايتنك الجديدة من كافة دول العالم، لمشاهدة تلك السفينة الضخمة، التي تشبه تماماً السفينة القديمة.

السفينة ستكون جزءا من حديقة g4rand" " وهي ملاهي كبيرة في مدينة سيشوان جنوب غرب الصين.

و كشفت صور التيتانك الجديدة على اعتزام الشركة الصينية بناء السفينة بمبالغ مالية ضخمة، لتكون مدينة استثنائية توضح للزائرين كيف كانت التيتانك وكيف كانت طقوس الغرق ومساعدة الركاب بعضهم لبعض.

ستكون "سفينة تيتانيك الصينية" نسخة طبق الأصل من السفينة الأصلية، من حيث الحجم والزخرفة ويبلغ طولها حوالي 270 مترا، وعرضها 28 مترا، وترسي بشكل دائم على ضفاف نهر دايننج تشي في مدينة سونينج.

حصلت سفينة تايتنك على شهرة كبيرة، بعد حادث الغرق الشهير الذي تناولته السينما في أروع أعمالها، وخاصة فيلم titanic الشهير، حتي غرقت سفينة التايتنك في عام 1912م.

و تحاول الشركة الصينية بناء أرض العجائب، مما يسمح بالترويج والوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم مشيرين إلى أن النسخة من السفينة الضخمة والأسطورية ستوفر للسائحين "الرضا الروحي"، حيث يتم من خلالها تذكير الزائرين بكيفية مساعدة الركاب لبعضهم البعض أثناء مواجهة الكارثة.

ونجم حادث غرق السفينة على وفاة اكثر من 1500 شخص كانوا على متنها، من معظم جنسيات العالم، بعد انتشار المقولات بأن سفينة التايتنك هى سفينة الأحلام التي لا تغرق.

ولكن حدث أنها غرقت في أول رحلة لها في المحيط، بعد أن تحطم احد جوانبها أثناء مرورها بجوار جبل من الجليد في منتصف المحيط،.

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