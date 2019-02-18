8 صور تبرزُ "طرافة" الكلاب.. رائعة جداً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بالنسبة للكثيرين، فإنّ اقتناء كلبٍ وتربيته يعتبرُ أمراً في غاية الأهمية، لأنه يمنحهم سعادة كبيرة. فالحيوانات الأليفة هذه هي جميلة جداً، وهناك الكثير من سلوكياتها التي تعبّر عن طرافتها وجمالها.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من الصور الرائعة والطريفة لعددٍ من الكلاب، فإليكم أبرزها:

1- الكلب على القمة.. روعة!

2- عندما يشارك الكلب على مائدة الطعام

3- يقلد الكلب الموجود في الصورة.. الطرافة بحد ذاتها!

4- السرير الممزق.. والكلاب المشاغبة

5- الكلب صاحب الضحكة الطريفة!

6- عندما تجتمع الكلاب.. الحب ثم الحب!

7- حارس السكاكر والفواكه

8- الإحتفال بعيد الميلاد.. الكلب الرائع

مصدر الصور: برايت سايد

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