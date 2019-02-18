هو " واحد من مليار ".. مصور هاو يصور سنجاباً نادراً (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الاندبندنت )

رمية من غير رامٍ ، هكذا شاءت الأقدار ليـتمكن أحد سكان إنجلترا من التقاط صور لأندر السناجب وهو "سنجاب ألبينو" الأبيض ، بالصدفة وهو خارج من عمله .

وذكرت صحيفة "ذي إنديبندت"، أن المصور الفوتوغرافي الهاوي، ستيفن بلانت، من مدينة لاوت، صور "سنجاب ألبينو" في إحدى القنوات المائية لمقاطعة لنكولنشاير الإنجليزية.

وقال بلانت البالغ من العمر 60 عاما: "عندما رأيته على الشجرة، لم أصدق عيني. كان يتنقل ببطء واعتقدت أنه جرذ. لكنني رأيت بعد ذلك ذيله الكثيف ودهشت".

ويعيش في بريطانيا، وفقا للإحصائيات، نحو 50 سنجاب ألبينو. ويرجع اللون ناصع البياض لهذه الحيوانات النادرة لنقص حاد في الميلانين، الذي يعطي اللون للبشرة والشعر والعيون.

وهذه الحالة النادرة تؤثر على حوالي واحد في المليون من السناجب الرمادية.

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