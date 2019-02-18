"مازيراتي" تستعد لإطلاق سيارتها الكهربائية بمواصفات رائعة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "مازيراتي" المتخصصة بانتاج السيارات الفاخرة، عن نيتها إطلاق أولى مركباتها الكهربائية، وهي "Alfieri" المزوّدة بهيكل انسيابي أنيق، وقمرة تتسع لراكبين فقط.

وتتميز السيارة الجديدة بعجلات رياضية كبيرة وبإطارات رقيقة، كما أنها تعمل بنظام دفع رباعي وأمامي ونظام "Sport" للسرعات العالية.

إلى ذلك، فإن "Alfieri" تعمل بمحركات كهربائية بعزم 500 حصان تقريباً، وهي قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون ثانيتين والوصول بها إلى سرعة تبلغ 300 كلم/ساعة. كذلك، فقد زودت الشركة سيارتها الجديدة بأنظمة فرامل وتعليق متطورة.

وعن موعد إطلاقها رسمياً، فإنّه من المقرر أن يكون ذلك خلال العام المقبل.

مصدر الصورة: mastercarreview

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