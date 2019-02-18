شاهد كيف تم أنقاذ حصانين من بحيرة متجمدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( wnep )

نجحت فرق الأنقاذ في إنقاذ حصانين سقطا في بحيرة جليدية قرب سترودسبورغ بأمريكا .

الحصانان من نوع كلايدزديل ويدعيان غنثر و ويلهلم و يبلغان من العمر 15 عامًا كانا يعيشان في مزرعة في Quiet Valley Living التاريخية بالقرب من سترودسبورغ .

وبحسب أصحابها فإن الحصانين خرجا صباح السبت للتجول فسقطا في بحيرة متجمدة ، وعلقا.

واضطرت فرق الإنقاذ لشق الجليد للوصول للحصانين العالقين في البحيرة ، ثم قادوهما إلى البر مشياً على الأقدام .

وساعد الأطباء البيطريون في تجفيف وتدفئة الحصانين وإطعامهما .

وبحسب فرق الإنقاذ فقد نجا الحصانان وهما بصحة جيدة ، ولم يصابا بأي كسور على الرغم من الحالة البائسة التي خرجا بها ، فقد كانت أقدامهما متجمدة.

يذكر أن خيول كلايدزديل هي واحدة من أجمل سلالات الخيول القوية المدربة على جر العربات والحمولات الثقيلة ؛ لها شعر طويل يتهدل أسفل الركبة والحافر .. وهذا الشعر يدعى الريش، ويعطي هذا الحصان منظرًا أنيقًا وغير عادي. وأحصنة الكلايدزديل خيول مشهورة بجر العربات في المهرجانات.

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