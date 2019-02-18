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شاهد كيف تم أنقاذ حصانين من بحيرة متجمدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( wnep ) 

نجحت  فرق الأنقاذ في إنقاذ حصانين سقطا في  بحيرة جليدية قرب سترودسبورغ بأمريكا .

 الحصانان  من نوع  كلايدزديل ويدعيان غنثر و ويلهلم و يبلغان من العمر 15 عامًا كانا  يعيشان في مزرعة  في Quiet Valley Living التاريخية بالقرب من سترودسبورغ .

وبحسب أصحابها فإن الحصانين خرجا صباح السبت للتجول فسقطا في بحيرة متجمدة ، وعلقا. 

واضطرت  فرق الإنقاذ لشق الجليد للوصول للحصانين العالقين في البحيرة ، ثم قادوهما إلى البر مشياً على الأقدام . 

وساعد الأطباء البيطريون في تجفيف وتدفئة الحصانين وإطعامهما . 

وبحسب فرق الإنقاذ فقد نجا الحصانان وهما بصحة جيدة ، ولم يصابا بأي كسور على الرغم من الحالة البائسة التي خرجا بها ، فقد كانت أقدامهما متجمدة. 

يذكر أن  خيول كلايدزديل هي واحدة من أجمل سلالات الخيول القوية المدربة على جر العربات والحمولات الثقيلة ؛ لها شعر طويل يتهدل أسفل الركبة والحافر .. وهذا الشعر يدعى الريش، ويعطي هذا الحصان منظرًا أنيقًا وغير عادي. وأحصنة الكلايدزديل خيول مشهورة بجر العربات في المهرجانات.

 

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