20 صورة تخبرنا كيف تجعل الحيوانات الأليفة حياتنا ممتعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )

تربية الحيوانات الأليفة في المنزل تطفي الكثير من روح المرح عليه ، المواقف الظريفة والمضحكة تعاش يومياً خاصة مع القطط والكلاب ، أوفى أصدقاء الإنسان ، هنا جمعنا لكم 20 صورة وموقف مضحك ، أبطالها هم قطط وكلاب أليفة..

1- هذا القط لا يريد لصاحبه أن ينجز فرضه المنزلي !

2- صاحب هذا الكلب التقط صورة لكلبه وهو يقوم بتنظيف نفسه فظهر وكأنه يأخذ وضعية مميزة لالتقاط صورة !

3- هذه الفتاة تركت كلبها 12 أسبوعاً فقط !

4- عندما يغيب قطك عن نظرك لثانية واحدة!

5- نعم هذا الكلب يجلس على قطة .. نعم هو ليس حاد الذكاء أبداً !

6- أووبس! فعلتها مرة ثانية !

7- الكلبة لوسي تمضي عطلة نهاية الأسبوع مع الجدين.. ويبدو أنها مستمتعة حتى اللحظة!

8- كيف يمكن أن تغضب من شقاوة هذا الصديق الصغير !

9- بعد جولة مشي تحت المطر ، قرر هذا الكلب " المبلل" فور وصوله للمنزل أن يقفز إلى سرير شقيقة صاحبته والتنعم بالدفء !

10- الكل يتساءل كيف اخترق هذا الصغير الحائط !

11- هي فقط تريد أن تلتقط " سيلفي " مع قطها !

12- هوايته هي القفز في برك الطين والوحل !

13- وأين سينام صاحب السرير الليلة ؟!

14- بعد ساعات من البحث عنه ، هاهو المتلصص الصغير !

15- هذا القط يفضل أرجوحة الرضيعة !

16- أصدقاء حقيقيون !

17- تعرفوا على العصابة الخارقة !

18- يصر هذا الكلب الضخم على النوم في فرشة القطة الصغيرة .. هل يغار ؟

19- عندما تسألها .. مالأمر؟ فتقول : لا شيء .. ثم ترميك بهذه النظرات !

20- ختامها هذا الفيديو الطريف لفريق القضاء على الحشرات المكون من القط جيمي وصاحبه !

مصدر الصور :brightside

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