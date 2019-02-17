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20 صورة تخبرنا كيف تجعل الحيوانات الأليفة حياتنا ممتعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside

تربية الحيوانات الأليفة في المنزل تطفي الكثير من روح المرح عليه ، المواقف الظريفة والمضحكة تعاش يومياً خاصة مع القطط والكلاب ، أوفى أصدقاء الإنسان ، هنا جمعنا لكم 20 صورة وموقف مضحك ، أبطالها هم قطط وكلاب أليفة.. 

1-  هذا القط لا يريد لصاحبه أن ينجز فرضه المنزلي !  

2-  صاحب هذا الكلب التقط صورة لكلبه وهو يقوم بتنظيف نفسه فظهر وكأنه يأخذ وضعية مميزة لالتقاط صورة ! 

3- هذه الفتاة تركت كلبها 12 أسبوعاً فقط  ! 

4- عندما يغيب قطك عن نظرك لثانية واحدة! 

5-  نعم هذا الكلب يجلس على قطة .. نعم هو ليس حاد الذكاء أبداً ! 

6- أووبس! فعلتها مرة ثانية ! 

7-  الكلبة لوسي تمضي عطلة نهاية الأسبوع مع الجدين.. ويبدو أنها مستمتعة حتى اللحظة!

8- كيف يمكن أن تغضب من شقاوة هذا الصديق الصغير !  

9- بعد جولة مشي تحت المطر ، قرر هذا الكلب " المبلل"  فور وصوله للمنزل أن يقفز إلى سرير شقيقة صاحبته والتنعم بالدفء ! 

10-  الكل يتساءل كيف اخترق هذا الصغير الحائط  !

11-  هي فقط تريد أن تلتقط " سيلفي " مع قطها ! 

12-  هوايته هي القفز في برك الطين والوحل ! 

13-  وأين سينام صاحب السرير الليلة ؟! 

14-  بعد ساعات من البحث عنه ، هاهو المتلصص الصغير ! 

15-  هذا القط يفضل أرجوحة الرضيعة ! 

16- أصدقاء حقيقيون ! 

17- تعرفوا على العصابة الخارقة ! 

18-  يصر هذا الكلب الضخم على النوم في فرشة القطة الصغيرة .. هل يغار ؟

19-  عندما تسألها .. مالأمر؟ فتقول : لا شيء .. ثم ترميك بهذه النظرات ! 

20- ختامها هذا الفيديو الطريف لفريق القضاء على الحشرات المكون من القط جيمي وصاحبه ! 

مصدر الصور :brightside

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