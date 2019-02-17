20 صورة تخبرنا كيف تجعل الحيوانات الأليفة حياتنا ممتعة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( brightside )
تربية الحيوانات الأليفة في المنزل تطفي الكثير من روح المرح عليه ، المواقف الظريفة والمضحكة تعاش يومياً خاصة مع القطط والكلاب ، أوفى أصدقاء الإنسان ، هنا جمعنا لكم 20 صورة وموقف مضحك ، أبطالها هم قطط وكلاب أليفة..
1- هذا القط لا يريد لصاحبه أن ينجز فرضه المنزلي !
2- صاحب هذا الكلب التقط صورة لكلبه وهو يقوم بتنظيف نفسه فظهر وكأنه يأخذ وضعية مميزة لالتقاط صورة !
3- هذه الفتاة تركت كلبها 12 أسبوعاً فقط !
4- عندما يغيب قطك عن نظرك لثانية واحدة!
5- نعم هذا الكلب يجلس على قطة .. نعم هو ليس حاد الذكاء أبداً !
6- أووبس! فعلتها مرة ثانية !
7- الكلبة لوسي تمضي عطلة نهاية الأسبوع مع الجدين.. ويبدو أنها مستمتعة حتى اللحظة!
8- كيف يمكن أن تغضب من شقاوة هذا الصديق الصغير !
9- بعد جولة مشي تحت المطر ، قرر هذا الكلب " المبلل" فور وصوله للمنزل أن يقفز إلى سرير شقيقة صاحبته والتنعم بالدفء !
10- الكل يتساءل كيف اخترق هذا الصغير الحائط !
11- هي فقط تريد أن تلتقط " سيلفي " مع قطها !
12- هوايته هي القفز في برك الطين والوحل !
13- وأين سينام صاحب السرير الليلة ؟!
14- بعد ساعات من البحث عنه ، هاهو المتلصص الصغير !
15- هذا القط يفضل أرجوحة الرضيعة !
16- أصدقاء حقيقيون !
17- تعرفوا على العصابة الخارقة !
18- يصر هذا الكلب الضخم على النوم في فرشة القطة الصغيرة .. هل يغار ؟
19- عندما تسألها .. مالأمر؟ فتقول : لا شيء .. ثم ترميك بهذه النظرات !
20- ختامها هذا الفيديو الطريف لفريق القضاء على الحشرات المكون من القط جيمي وصاحبه !
مصدر الصور :brightside
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