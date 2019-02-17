لاعبة "جودو" تطرُح بوتين أرضاً! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّنت صاحبة الميدالية البرونزية الأولمبية ناتاليا كوزيوتينا، من إلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرضاً، أثناء مباراة في "الجودو" جرت بينهما في صالة الألعاب الرياضي في ملعب سوتشي. وتتنافس ناتاليا في فئة 52 كغم للسيدات، وفازت بالميدالية البرونزية في أولمبياد 2016 في ريو.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "ناتاليا (29 عاماً) وصلت إلى صالة الجودو في وقت متأخر من الليل لمواجهة بوتين الذي حضر الساعة 9 مساءً بعد مشاركته في فعاليات قمة سوتشي. وعندها، تمكّنت الفتاة من إلقاء بوتين أرضاً أثناء المباراة، غير أنّ الأخير لم يغضب من خسارته، ونهض وقبّل رأس ناتاليا".

وبعد ذلك، كتبت ناتاليا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" قائلةً: "شكراً للرئيس بوتين على أنه بعد هذه المفاوضات المعقدة في القمة، وجد وقتاً للتدريب الجيد على نطاق كامل".

وفي وقتٍ لاحق، صرّح بوتين قائلاً: "إنها حقيقة طبية معروفة جيداً، يزداد مستوى الأدرينالين في الشخص الذي يمارس تمرينات جسدية، لذا يتحسن مزاجك مما يجعلك تلقي نظرة مختلفة على العالم من حولك".

مصدر الصور: kenyatalk

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