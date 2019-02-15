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ما هي أجمل مدينة سياحية يفضلها العرب؟ سؤال تفاعلي

أخبار لآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

قبل أيام كان هاشتاغ (  #مدينه_جميله_ودك_تزورها )  فاعالاً في دول عدة عربية على توتير ، فأحبت مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير أن تخرج في بث مباشر  مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك وسؤالهم السؤال ذاته .. ما هي أجمل مدينة سياحية عربية تود زيارتها ؟ 

البث حظي بمشاهدة واسعة وتفاعل كبير ، أذ تمت مشاهدته  من قبل أكثر من 34  الف متابع .كما جمع أقرابة ال750  إعجاب ، كما علق عليه أكثر من 2000 شخص 

Rebih Rebih Djellouah ربيع مع الجزائر علق على البث وقال "   اتمنى زيارة مكة المكرمة والقدس الشريف" 

أما  Tammar Tammar من ألمانيا علق " صباح الخير تحياتي من المانيا اتمنى ان ازور اسمرا الجميلة" 

بينما العراقي Muneeb Al Kobysee  فعلق " اتمنى زيارة لبنان وتونس "

خليل كساب محاميد.أبو جبر. ·من دورتموند ألماينا  علق " تمنى زيارة تونس. والدار البيضاء" 

أما ابو رياض الواقدي ·  فعلق " مكة والحمد لله زرتها وانشاء الله القدس بعد عمان فانا وعمان قصه حب لا تنتهي" 

Wissem Karoui أشاد بجمال تونس للسياحة. وعلق " تونس بلد سياحي له شريط سياحي على البحر الابيض له جميلا جدا وله مناطق الداخلية جنوب تونس روعة مناظر خلابة تحياتي للجميع"

Mounier Karwat منير كرواط من ليبيا  علق " اجمل ما شفت واحلى مدن سياحية واطيب شعب عربي هي المغرب واهتمامهم بالزوار والسائحين" 

 

 

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