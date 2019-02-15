ما هي أجمل مدينة سياحية يفضلها العرب؟ سؤال تفاعلي

أخبار لآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام كان هاشتاغ ( #مدينه_جميله_ودك_تزورها ) فاعالاً في دول عدة عربية على توتير ، فأحبت مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير أن تخرج في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك وسؤالهم السؤال ذاته .. ما هي أجمل مدينة سياحية عربية تود زيارتها ؟

البث حظي بمشاهدة واسعة وتفاعل كبير ، أذ تمت مشاهدته من قبل أكثر من 34 الف متابع .كما جمع أقرابة ال750 إعجاب ، كما علق عليه أكثر من 2000 شخص

Rebih Rebih Djellouah ربيع مع الجزائر علق على البث وقال " اتمنى زيارة مكة المكرمة والقدس الشريف"

أما Tammar Tammar من ألمانيا علق " صباح الخير تحياتي من المانيا اتمنى ان ازور اسمرا الجميلة"

بينما العراقي Muneeb Al Kobysee فعلق " اتمنى زيارة لبنان وتونس "

خليل كساب محاميد.أبو جبر. ·من دورتموند ألماينا علق " تمنى زيارة تونس. والدار البيضاء"

أما ابو رياض الواقدي · فعلق " مكة والحمد لله زرتها وانشاء الله القدس بعد عمان فانا وعمان قصه حب لا تنتهي"

Wissem Karoui أشاد بجمال تونس للسياحة. وعلق " تونس بلد سياحي له شريط سياحي على البحر الابيض له جميلا جدا وله مناطق الداخلية جنوب تونس روعة مناظر خلابة تحياتي للجميع"

Mounier Karwat منير كرواط من ليبيا علق " اجمل ما شفت واحلى مدن سياحية واطيب شعب عربي هي المغرب واهتمامهم بالزوار والسائحين"

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