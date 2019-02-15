شاهد كيف تخفي هذه الفراشة جمالها بين طيات ورقة شجر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ناشونال جيوغرافيك )

صغيرة ، غير متوقعة ، رشيقة وفريدة ، هي فراشة ، لكنها من أعجب أنواع الفراشات .. جمال يتخفى خلف أوراق الخريف المهملة ، هي فراشة الورقة الميتة

"فراشة الورقة الميتة" تعد من أسرع مخلوقات كوكبنا في التخفي وأكثرها كفاءة؛ حيث لا تحتاج سوى إغلاق جناحيها لإنجاز المهمة. تعرف أيضاً باسم "ورقة شجرة البلوط الهندية" بسبب تواجدها في المناطق الاستوائية الممتدة من الهند وحتى اليابان.

وهذه العائلة يوجد بها مختلف الألوان والأشكال. وعندما تقبض أجنحتها تظهر أجنحتها كأوراق الشجر - وتتشكل باللون الأخضر أو الأحمر وأحياناً بمظهر الورقة الزابلة الميتة. وتعيش في غابات غينيا الجديدة وجنوب آسيا ومدغشقر والهند.

يمتد نطاق انتشار "فراشة الورقة الميتة" أو "فراشة ورق البلوط" أيضاً من منطقة الهند الصينية شمالاً إلى جزيرة جاوا الإندونيسية جنوباً، ثمة 10 أنواع منها حيث تمتلك خبرة كبيرة في تضليل المفترسات عن طريق التشبه بورقة خريفية ذابلة.

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