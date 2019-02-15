حكمة "أخبار الآن" تنال أكثر من 37 ألف إعجاب.. فماذا كانت؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في كل يوم تشارك صفحة أخبار الآن على فيسبوك متابعيها حكمة جديدة ، ليستفاد منها وتؤخذ العبرة بها، وقبل أيام كانت الحكمة هي المقولة "الحياة أقصر من أن نضيعها بالإصغاء إلى ما يقوله الآخرين عنا "

على نحو لافت تفاعل متابعوا أخبار الآن مع هذه الحمة إذ نالت أكثر من 37 إعجاب ، وأعيد نشرها أكثر من 2050 مرة كما علق عليها أكثر من 300 شخص .

Hębã Şä Ŵr تقول " لا أهتم بما يقوله الآخرين عني ..طالما أنا في الطريق الصحيح فما قولهم إلا مجرد حسد وغيرة"

أما زهرة البنفسج فتبدو محبطة من محيطها وعلقت " احنا ولا عارفين نعيش الآن ولا حاسين أننا كنا عايشين أمس وبنفكر نعيش اذاي غدا صراع طويل مع النفس البشرية في النهاية طالعين خاسرنين من الحكاية دي علي الرغم من وجود ربنا مدبر الكون كيف يشاء"

أما Jouji Jaki فيعتبر كلام الناس من حسدهم وعلق " الحسد والغيرة طغت على قلوب الناس هاذ الشيء يخليهم يهدرو ماليس فيك واش نقوللهم ربي يهديكم وربي يشفيكم من هاذ المر"

نور التقوى أكدت على المقولة وقالت " كلام زين.. لوتلتفت إلى قول الاخرين لما تعديت خطوة للامام فكن على ثقة بنفسك وكلام الاخرين لا يقدم ولا يوخر."

بينما محمود فرغلي فلديه سر تجاهل كلام الناس وعلق " اسمع بالاذن اليمنى وطلع من الاذن اليسرى وكانك لم تسمع شيء"

Meed Zineb El Goussi يرى بأن الثقة بالنفس أساس الراحة النفسية " أكيد أكيد هدرة ناس معندها حتى معنى مكانش قد ما تكون واثق في روحك لانو هدرت ناس كون تراعي ليها تبني وتخرب"

و اميمة امومة علقت " كلام الناس مايقدم ماياخر مادبيهم تقعد انت الاخير باه يشفاو بصح لي خلقني يقويني الدنيا دوارا يوم ليك ويوم علي"

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