أغرب وأطرف قصة حب يمكن أن تكون بين "الطويل" و"القصيرة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (mirror )

أغرب قصص الحب ، ليست تلك التي تجدونها في روايات الحب والغرام ولا حتى في الأفلام ، أغرب القصص في الحقيقية يمكن رؤيتها على الواقع . نشرت صحيفة ذا ميرور البريطانية قصة غرامية بدأت سرية بين النجم التلفزيوني البريطاني ريتشارد أوزمان البالغ طوله 2.04 متر، ومغنية الجاز سومودو جاياتيلاكا البالغ طولها 1.5 متر فقط، أي أنه يتجاوزها في الطول بفارق أكثر من نصف متر.



والليلة الماضية قال أصدقاء أوزمان "إن الناس يضحكون ويتهامسون ساخرين لأنه أشبه بعملاق، بينما لا يزيد طولها على 1.5 متر.. لكن الحقيقة أنهما خلقا لبعضهما".

ووفقا للصحيفة، فإن مؤلف ومقدم برنامج "بوينتليس" على قناة "بي بي سي" أوزمان، 48 عاما، كان على علاقة سرية مع مغنية الجاز (39 عاما) منذ شهور.

وكان العملاق أوزمان والقصيرة سومودو، وهي من أصول سريلانكية، ظهرا معا لأول مساء الأربعاء، وقالت سومودو في تصريح للصحيفة "نحن في غاية السعادة".

وهذه أول مرة يحتفل "أطول حب" بمناسبة عيد الحب معا، واحتفالا بهذه المناسبة سافرا معا إلى النمسا حيث سيقضيان فيها بضعة أيام.



مصدر الصور : mirror

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