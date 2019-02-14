75 عيد حب جمعهما.. إليكم قصة حب لن تروا مثلها حتى بالأفلام!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحيفة ميرور البريطانية )

قصة حب تخلدها ذاكرة زوجين بريطانيين ، لم تسمعوا بمثلها حتى في الأفلام ، لكنها بالتأكيد قصة حقيقة ليس لها مثيل بطلاها هما جيمس وسيسيليا مارش، 95 عاما، من لندن ، الذين يحتفلان بعيد الحب الـ75 لهم سوية .

قصة ارتباطهما تعود بنا إلى ديسمبر 1943 حين كان يعمل جيمس فى مصنع للحديد والصلب ومن ثم انتقل للعمل فى أحد المناجم وارتبط بزوجته التى كان تعمل خياطة للملابس.

تقول سيسيليا إن سر نجاح زواجهما هو التواصل وإنهما عملا معاً لتخطى كل الأوقات الصعبة، قائلة: «لم أكن أتصور أننى سوف أكمل مع جميس بسبب طبيعة عمله فى المناجم وقت الحرب، وبعد مرور 75 عامًا، ما زال هو نفس الرجل الذى تزوجته ونحن فى حالة حب اليوم كما كنا فى يوم زفافنا».

وأضافت: «إذا كنت ترى أن أسرتك سعيدة، فهذا يجعلك سعيدًا، لم يكن الناس يسألون فى جيلنا عن الحياة كثيراً، فقد كنا سعداء بما كان لدينا».

وعن احتفالهما بعيد الحب، تقول الزوجة : «اعتدنا على تبادل الزهور والشيكولاتة كما نتبادل بطاقات الحب وهذا بمساعدة موظفين من دار المسنين التى نعيش فيها الآن».

بينما يقول الزوج: «بالنظر إلى الماضى، أتذكر أنه كان علينا أن نتعلم العمل معاً للتغلب على أى مشاكل قد تكون لدينا وهذا هو السر».

يقول الزوجان إنهما يشعران بالامتنان لأن لديهما عائلة كبيرة، تتكون من ثلاثة أبناء والعديد من الأحفاد، وذلك ساهم فى الحفاظ على علاقة حب تمتد لما يقرب من ثمانية عقود معاً.

تقول تريسى تشيزمان، مديرة قسم الرعاية فى الدار: «إنه لأمر يبعث على الدفء أن نشهد استمرار نمو علاقتهما حتى بعد كل هذه السنوات، ولذلك أردنا أن نفعل شيئًا مميزًا للاحتفال بهذه المناسبة».

مصدر الصور : mirror

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