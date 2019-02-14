ميناء سوسة حلم ليبي محمل بعبق التاريخ

أخبار الآن | سوسة - ليبيا ( رويترز )



حلـُم عمره سبع سنوات لبناء أحد أكبر الموانئ في شمال إفريقيا .. اذ قال مسؤولون إن ليبيا تـُجري محادثات نهائية حاليا لترسية عقد لإقامة "ميناء عملاق" يهدف إلى تحويل الساحل النابض بالحياة حيث تذهب أُسرٌ للتنزه إلى مركز كبير للحاويات.

ميناء سوسة وهو مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يواجه كثيرا من العوائق أبرزها احتمال أن يدمِر الميناء مواقع تاريخية ً قديمة.

وللتغلب على بعض المخاوف، يقول مخططو المشروع إن الميناء سيُشيد على بعد خمسة كيلومترات خارج سوسة.

كما يهدف مخططو المشروع إلى أن تستغل ليبيا بشكل كامل موقعها المتميز على البحر المتوسط لتصبح مركزا تجاريا كبيرا بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيكون ميناء سوسة مناولة بضائع من شرق آسيا وأوروبا وأمريكا إلى إفريقيا.



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