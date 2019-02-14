ماذا أهدى الفنانون العرب الجمهور بعيد الحب.. إليكم أحدث أغان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بمناسبة عيد الحب العالمي الموافق 14 فبراير، يهدي العديد من الفنانين العرب ، جماهيرهم أغان تحكي أحلى قصص حب يمكن أن تعاش ، هنا جمعنا لكم أبرز تلك الأغاني التي يمكنكم إهداؤها لأحبائكم!

نانسي عجرم وأعنية الحب زي الوتر

قبل يومين من عيد الحب أطلقت نانسي عجرم أغنية جديدة في ألبومها الأخير حاسة بيك ، ونشرتها على صفحتها على انستغرام .

الرجالة لزيزي عادل

المطربة زيزي عادل انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة "الرجالة" المقرر طرحها خلال ساعات، كما نشرت برومو الأغنية التي كتب كلماتها نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أكرم عادل، وميكس ماستر ماهر صلاح.

يا ريتك فاهمني لأنغام

المطربة أنغام أعلنت عبر حسابها على انستجرام أنها ستطرح غدًا، الثلاثاء، إحدى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "يا ريتك فاهمني" وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع مادي، كما أنها من المقرر طرح ألبومها الجديد نهاي الشهر الجاري والذي يضم 13 أغنية.

قصة حب لكنزي تركي

وتزامنًا مع عرض فيلم "قصة حب" لأحمد حاتم وهنا الزاهد، طرح صناع الفيلم أغنية دعائية له تحمل نفس الاسم من غناء كنزي تركي، وكلمات الشاعر صابر كمال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عثمان أبو لبن.

أيام لتامر عاشور

المطرب المصري تامر عاشور قرر طرح أحدث ألبوماته الغنائية تزامنًا مع اليوم العالمي للحب، ويحمل الألبوم اسم "أيام"، والذي عبر تامر عن سعادته به لدرجة أنه أطلق نفس الاسم على طفلته الجديدة

100 وجع لنوال الزغبي

وبعد غياب 3 سنوات، تعود النجمة نوال الزغبي بألبوم جديد من المقرر إطلاقه مع يوم الحب، بعنوان "100 وجع" ويضم الألبوم 11 أغنية منها 7 أغنيات باللهجة المصرية، بجانب ثلاث أغنيات لبنانية ومشروع أغنية باللهجة العراقية.

قصة حب لرامي عياش

المطرب رامي عياش أيضًا من المقرر أن يطرح أغنية جديدة بعنوان "قصة حب " نشر جزءا منها على حساب الانستغرام الخاص به .

وش السعد لمحمد نور

المطرب محمد نور يستعد لطرح أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "وش السعد"، والتي صورها في باريس، وهي من إخراج هيثم حسن، وكلمات محمد البدري، وألحان وتوزيع محمد شفيق.

خالد منيب - عارفة نفسها

الفنان الشاب خالد منيب طرح أغنية جديدة تزامنا مع يوم الحب العالمي، لتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقة له.

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