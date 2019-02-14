لكل فتاة "سنغل".. 7 خطوات رائعة في عيد الحب لكسرِ الوحدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في "عيد الحب" (14 شباط/فبراير)، الكثير من الأشخاص الذي يجدون أنفسهم بدون شريك. قد يشعر هؤلاء بالوحدة، وقد يحزنون لأنه ليس لديهم شخص يبادلهم شعور الحب والعشق كما غيرهم، خصوصاً في هذا اليوم.

ولكن هذا الامر لا يمنعكِ عزيزتي من تمضية هذا اليوم بنمطٍ مختلف وجديد. ولذلك، فإن هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك وعلى كل "سنغل" مثلك، الالتزام بها خلال هذا اليوم، لكسر شعور الوحدة والملل.

1- تجديد المظهر وتصفيف الشعر بطريقة جديدة.

2- استعدي لزيارة الاماكن التي كنت تؤجلين زيارتها.

3- بادري إلى القيام بكل النشاطات التي كان يرفضها شريكك السابق.

4- ابتعدي عن الفيسبوك قدر الإمكان في هذا اليوم، كي لا تصطدمين بعبارات الحب بين صديقين مشتركين.

5- إذهبي إلى صالات السينما واختاري الأفلام الكوميدية، وابتعدي عن الأفلام الرومانسية.

6- اشتري لنفسك هدية.

7- بادري للخروج مع صديقاتكِ.

مصدر الصورة: Blush Online Life Coaching

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