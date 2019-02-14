تعرف على مختلف المسميات لـ"زائد الوزن" في العالم العربي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسلة "ما اسمها في بلدك" والتي هي دعوة من أخبار الآن لتبادل المعرفة والثقافة بين متابعي الصفحة من مختلف الدول العربية ، سألت صفحة أخبار الآن متابعيها سؤالا ًجديداً كان " ما اسم " زائد الوزن " في لهجتكم ؟..

ولأن في العربي اختلافات كبيرة في المسميات باختلاف الدول واللهجات ، لقي المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد فيسبوك العرب ، فجمع أكثر من 16 ألف إعجاب و وعلق عليه أكثر من 3200 شخص .

Rose Ben Issa علقت ببعض المصطلحات الجزائرية التي تطلقها امها عليها وقالت " ماما تقولي فطفط لازم تضعفي واني ناكل مش معدلة هههههه وفي اللي يقول زمرين ومبطبط وفي مصر بكبوزة وفي بلاد ثانية نسيتها يقولو طبيزة"

أما Maryam Mangui علقت بمصطلحات من المغرب " السمين: الغليض ، الحلوف ، الطبوز ، البيدوزة... أما النحيف فله مسيات أخرى : مسمار الكيف ، الهيكل العظمي ، الضعيف"

بينما H.A. ALtamsi من اليمن فعلقن " طمبجاني او طمبح او المتربج هذا باللغة الدارجة العامية عندنا ...اما باللهجة او الكلام المفهوم بين العرب ...سمين او متين او ثخين او مليان او مرتاح او دب "

أما من ليبيا فعلقت ملاك المسعودي بمصطلحات من بلدها " سمين سمونيه دب دبدوبه هلبا حاجات "

Samir Saeed من كركوك العراق علقت " من جنت صغير جنت اسمي دبه حميسة بس هسه تبت الحمدلله "

من الجزائر علقت وردة زياني " بوفون..سمينة بعبع حاشا خلق ربي ونورمال إنسان سمين أنا نبغي السماينة"

Karam Hasanat من الأردن علق " ابو كرشة"

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