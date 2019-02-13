مقترحات بتغريم مواقع التواصل حال الفشل فى حماية الأطفال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

في معظم الأحيان يضطر كثير من الأهالي للسماح لأطفالهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لكن القلق يبقى رفيقهم طوال فترة جلوس أطفالهم امام الشاشات، خوفا عليهم من خطر قد يحدق بصغارهم خلال تصفح الانترنت، الا ان اقتراحات جديدة تقدمت بها مؤسسة NSPCC البريطانية المسؤولة عن حماية الأطفال تطالب بأن تواجه الشبكات الاجتماعية مثل فيس بوك غرامات كبيرة إذا أخفقت فى إزالة المحتوى الضار الذى يمثل خطرًا على الأطفال، مع غرامات تصل إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، أو 4٪ من إجمالى المبيعات السنوية للشركة.

وفى حالة فيس بوك، فإن ذلك يعنى غرامة قدرها 1.7 مليار جنيه استرلينى، على أساس 4 ٪ من نتائجها المالية الأخيرة التى بلغت 43.3 مليار جنيه استرليني.

ويجب أن يُحمل المديرون مسئولية شخصية عن الالتزام بواجب قانوني لرعاية الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، تريد المنظمة أن تضطر الشبكات الاجتماعية إلى الكشف عن أى معلومات يطلبها المنظم، والإبلاغ بشكل استباقى عن المواقع التى تعرض الأطفال للخطر، وكذلك تقييم مخاطر المنتجات أو الخدمات الجديدة.

وتأتى هذه المقترحات وسط ضغوط مكثفة على الشبكات الاجتماعية لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال.

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