ما هي أفضل صفة تثير الاعجاب؟ سؤال تفاعلي فكيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد أن كان فعالاً لأيام هاشتاغ #افضل_صفه_تعجبك_بالشخص على تويتر ، أحبت الدكتورة عبير الخروج في بث مباشر مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، لسؤالهم السؤال ذاته ، واستفتاء آراءهم .

البث المباشر حظي بمشاهدة واسعة ، إذ تمت متابعته من قبل أكثر من 12 ألف متابع ، كما جمع أكثر من 400 إعجاب وعلق عليه أكثر من 640 متابع .

Ha Mza من الجزائر علقت | اكثر صفة في الشخص هي الوفاء لانه اذا حضر للوفاء يحضر معه كل شيئ جميل"

أما ابراهيم Ĩbrahim Bendjebbar فعلق " اهم صفات اريد ان تكون في صديقي ان يكون مخلص ووفي وقلبه ابيض ممكن حتي يكون متل اخي"

Khaled Abdulrazak بينما خالد العراقي من بلجيكا تغنى بالأخلاق الحميدة ،وعلق " صفات الأخلاق أهم شيء في الإنسان هو الحترام الآخرين "

Ahmad Abdel Maguid أحمد علق "الصدق و الأمانة هى صفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ، و زوجة سيدنا موسى قالت يا ابت استاجره ان خير من استأجرت القوى الامين "

بينما عمر عبر عن رأيه بالقول " Omar Sidiا:كثر شيئ يعجبني في شخص ما ، أن يكون بسيط ..ومتواضع.. وقلبه أبيض"

وكريمKarim Hammami Nida Tounes أيضاً علق " الانسان كتلة من القيم و المبادئ و مدني بالطبع ثم الاخلاق في صلب المجتمع"

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