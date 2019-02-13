لماذا ارتدى هذا الرجل قناع "سكريم" لاستلام جائزة المليون $ ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قرر شخص عرف عن نفسه باسم أ. كامبل ، أن يستلم جائزة اليانصيب التي ربحها متخفياِ حتى لا يضطر إلى مشاركة الأموال مع أقاربه المتعطشين للمال.

ويقول كامبل الذي تأخر عن استلام جائزته لأسابيع "نظرت إلى تذكرتي وركضت إلى حمامي وقلت:" لقد فزت! لقد فزت! " منذ اليوم الذي اكتشفت فيه أنني فزت ، بقيت طريح المرض ".

ويضيف "آلمني رأسي لثلاثة أيام لأنني كنت أفكر كثيراً. وتسالت في داخلي إذا ما كنت حقاً ربحت. و كيف أنني سأستطيع أن أحصل على كل ما تمنيته يوماً.. كان لديّ ألم في البطن لمدة أسبوعين ، وأحيانًا شعرت بألم كبير أنساني أني قد فزت "



ووصف كامبل حياته بأنها صراع لكنه قال إن هذا سيتغير مع الجائزة ، حيث كان هدفه الأول هو الحصول على منزل.

وقال كامبل ، الذي اشترى التذكرة على طريق العمارة في كينغستون ،مقابل 200 دولار.

وكان الفائز السابع عشر من سوبر لوتو من جامايكا.

ولم يظهر كامبل وجهه للإعلام حتى لا يتعرف عليه أصدقاؤه وعائلته فيطالبوه بمساعدات مالية .

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