صلاح حلق لحيته لأول مرة منذ شهور..ما رأي العرب ب"اللوك"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر محمد صلاح قبل أيام صورة جديدة له بإطلالة غير مألوفة ، إذ قام بحلاقة ذقنه بالكامل ، ما غير شكله تماماً ، فما رأي جمهوره بهذا "اللوك " الجديد؟

صفحة أخبار الآن على فيسبوك قامت بنشر الصورة وفتحت أمام متابعيها فرصة إبداء رأيهم في مظهر صلاح الجديد وأي المظهرين أجمل ، بذقن أم بدون ذقن ؟

المنشور حظي بتفاعل هائل ، إذ جمع أكثر من 25 ألف إعجاب ، وأعيد نشره أكثر من 75 مرة ، بينما علق عليه أكثر من 1100 متابع .

Pèrsønñgĕ Tĭmĩďe تقول " تغير كليا لدرجة ماتعرفت عليه ع العموم باللحية اجمل#فسبحان من جمل الرجال باللحى"

أما فريال فعلقت Feriel Braham " مادام حلق لحيتو لازم يكمل شعرو و يعمل تصفيفة شعر حلوه"

نسيمة Nasima Balima لا يهما المظهر بقدر البراعة في اللعب وعلقت " المهم ان يمتعنا بتقنياته و تكون عنده روح رياضية باخلاق عالية اما بخصوص اللوك فزوجته الي ممكن تجاوب عليه"

أما ميساء Missa Mohamed فلها رأيها الخاص لتفسير سبب حلاقة صلاح لذقنه وقالت " لالا حلق لحيته بعد أن سخر منهو الفنان الكوميدي التونسي كريم الغربي"

بينما علق كمال Kamal Elfauomy ساخراً " ياخوفي يكون اعلان لـ جيليت بعد دا كله "

ابو يوسف له رأي معاكس لرأي الأغلبية إذ علق "بدون لحية افضل ،وياريت يحلق شعره يكون افضل ، مع احترامي لحريته الشخصية..."

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