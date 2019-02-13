سيارة "ألفا روميو" تباع بـ 16 مليون يورو.. ما السر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بيعت سيارة "ألفا روميو - 8C 2900 B Touring Berlinetta" صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ 16.7 مليون يورو، وذلك في دار "Artcurial" للمزادات العلني في فرنسا.

وفي التفاصيل التي نقلها موقع "ouest france"، فإن "السيارة التي بيعت صنعت في العام 1939، وتمّ طرحها بسعر أولي بلغ 10 ملايين يورو، حتى إشتراها رجل أعمال أمريكي بمبلغ وقدره 16.745 مليون يورو".

وكانت شركة "ألفا روميو" انتجت 50 نسخة من هذه السيارة فقط، 5 منها ما تزال في حالة فنية جيدة، ويملكها هواة جمع التحف.

وبحسب القائمة على دار المزادات، فإنّ "السيارة التي بيعت مؤخراً، هي في وضع فني ممتاز، ومحركها الأصلي الذي زودتها به الشركة المصنعة يعمل بكفاءة عالية، أما المسافة الكلية التي قطعتها فبلغت 65 ألف كلم".

(تويتر - @CandSCmagazine)

مصدر الصورة: EtaleTaCulture

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