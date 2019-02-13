حدث طبي نادر.. إجراء عملية جراحية لجنين داخل رحم أمه!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حدث طبي نادر، تمكّن أطباء بريطانيون في مستشفى غريت أورموند تسرين، من إجراء عملية في العمود الفقري لجنين، بينما كان لا يزال في رحم أمه في الأسبوع 24 من الحمل.

وبحسب "BBC"، فإنّ "العملية استمرّت 4 ساعات، حيث عمد الأطباء إلى فتح الرحم ورفع الجنين في وضع يسمح بالوصول إلى عموده الفقري وإجراء الجراحة، ومن ثم إعادة الحبل الشوكي إلى مكانه. وبذلك، استطاع الأطباء من إجراء رتق في الجزء الخلفي من العمود الفقري للطفل، بعدما تم اكتشاف أنه يعاني من تشوهٍ فيه".

الإجهاض مرفوض

وفي تصريح لها، أكّدت الأم وهي بيان سمسون (26 عاماً) أنها "لم تتقبل إجراء عملية إجهاض، بعد أن شعرت بتحرك الجنين داخلها"، وقالت: "لقد طرح الأطباء فكرة الإجهاض عليّ وعلى زوجي، لكنني فضلت العملية، وانا الآن أنتظر مولودي في شهر أبريل/نيسان المقبل". ولفتت سمسون إلى أن "الأطباء اخبروها بان جنينها مشلول، ولكن بعد العملية ليس كذلك". وأضافت: "خرجت من العملية عند الواحدة ظهراً، وأحسست بالجنين يتحرك في المساء. كان شعوراً رائعاً حين أحسست بحركة الجنين بعد زوال مفعول المخدر".

رحلة لا تصدق

بدوره، اعتبر الطبيب دومينيك تومسون ، كبير جراحي الأعصاب في المستشفى أنّ "تلك العملية هي رحلة لا تصدق"، وقال: "حتى الآن كان الوالدان أمام خيارين في حالة كهذه، إما الإجهاض أو توقع جنين بتشوه في عموده الفقري. يوجد الآن خيار ثالث".

وأوضح الطبيب أنّ "العملية لا تعني علاجاً للحالة لكن وضع الجنين سيكون أفضل بكثير في حال إجراء العملية في مرحلة مبكرة".

وسنوياً، فإنّ 200 طفلاً يولدون في المملكة المتحدة بتشوه في العمود الفقري، وسوف تكون هذه العملية متاحة في إنجلترا بحلول شهر أبريل/نيسان المقبل.

ويشرح الأطباء حالة التشوه في العمود الفقري، مشيرين إلى أن "هذه الحالة المرضية التي تسمى "انشطار العمود الفقري" تحدث في حال لم يتشكل الحبل الشوكي والعمود الفقري بشكل صحيح خلال الحمل".

وينصح الأطباء الحوامل بتناول مستحضرات حامض الفوليك من أجل تقليل احتمال حدوث هذا التشوه للجنين.

(الأم بيان سمسون - BBC)

مصدر الصورة: dailymedicalinfo

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