حادثة مروعة.. تلميذ يطعن معلمته وزميله داخل الصف!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقدم طالبٌ مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً، على مهاجمة معلمة و 3 طلاب، خلال حصة دراسية بمدرسة في بيلاروسيا.

ووفقاً لموقع "rferl" الالكتروني، فإن "التلميذ وصل إلى المدرسة صباح يوم 11 شباط/فبراير، وألقى بحقيبته المدرسية على الأرض وغادر الصف. وبعد دقائق، عاد ليقدم على طعن معلمة التاريخ (50 عاماً) بواسطة سكين في رقبتها".

ولفت الموقع إلى أنّ "الطالب أقدم أيضاً على طعن طالبين حاولوا الدفاع عن المعلمة. وبعد ذلك، انتقل الطالب إلى غرفة صف مجاور، وقام بطعن تلميذٍ آخر".

وأدى الحادث إلى مقتل المعلمة على الفور، وإصابة طالبين بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى للمعالجة، فيما لقي الطالب الثالث حتفه.

وحالياً، فإنّ الطالب موقوف لدى سلطات بيلاروسيا، ويتم إخضاعه للتحقيق لكشف ملابسات الحادثة، قبل تحويله إلى المحكمة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مصدر الصور: rferl - Hír TV

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