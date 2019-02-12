في يوم داروين العالمي.. إليكم 10 حقائق عنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يصادف يوم الثاني عشر من شهر فبراير من كل عام، يوم داروين العالمي وهو تاريخ ميلاد العالم تـشارلز داروي لتخليد ذكراه و تسليط الضوء على إسهاماته الجليلة للعلم ، و لترويج العلوم بصورة عامة..

اليوم نقدم لكم 10 معلومات عن داروين ربما لم تكن تعرفها :

1- مبلاد العالم تشارليز داروين في عام 1809 في الثاني عشر من شهر فبراير، وهو بالضبط يصادف يوم ولادة الرئيس إبراهام لينكولن.

2- كرس تشارليز داروين ربع حياته لكتابه نظريته المشهورة بـ ( الإنتقاء الطبيعي )، حيث كلفه الأمر عشرين سنة من حياته للكتابة والبحث في هذه النظرية العظيمة!

3- بعد أن عاد داروين من رحلته إلى جزر الكلابكوس عانى العديد من الأمراض مثل الصداع والأكزيما والإنهاك وخفقان القلب كما يعتقد البعض أن طفيلياً قد أصابه أثناء ترحاله في جزيرة الكالابكوس وإصيب بمرض يدعى مرض شاغاس مسبباً له تلفاً في القلب مما أدى إلى وفاته لاحقاً.

4- ترك داروين دراسته في كلية الطب. كان والد داروين طبيباً ناجحاً وأراد من داروين أن يسير على خطاه، فأمضى صيف عام 1825 كمتدرب تحت إشراف أبيهِ، فدخل لاحقاً كلية إدنبرة وهي تعتبر من أكبر الكليات في بريطانيا آنذاك ولكن منظر الدماء لم يكن يعجبه وكانت المحاضرات مملة بالنسبة له، فترك دراسته وحطم حلم أبيه.

5- على عكس القول السائد بأن داروين قال عبارة ” البقاء للأصلح” ليلخص فكرة نظريته، حسناً، هذا خطأ لم يكن داروين صاحب هذه المقولة، إنما قائلها هو الفيلسوف هربرت سبنسر بعد أن قرأ كتاب داورين “أصل الأنواع”.

6- لم يقل داروين بأن أصل الإنسان قرد، على عكس ذلك تماماً. كل ما قاله داروين أن هنالك صلة قرابة بين البشر والقردة وأنهم ينحدرون من سلفٍ مشتركٍ واحد، أي أنهم أولاد عمومة.

7- في الكلية التي كان يدرس فيها، كان هنالك نادي يدعى نادي الذواقة وهو تجمع للطلبة يأكلون فيه أنواع غريبة ومختلفة من الحيوانات، كان لداروين فضول لمعرفة طعم بعض الحيوانات، فأكل في مرة بومة ومن ثم تناول صقراً وكان يستمتع بكل طعم يتناوله، لقد كان رجلاً غريباً بالفعل، فقد وصف طعم الطيور بأنه يشبه لحم العجل.

8- تأثر داروين بالديانة المسيحية حيث أنه درس الألوهية كما أوشك أن يصبح قسيساً في الكنيسة، ألا أنه بعد تخرجه من كلية الألوهية أقبل على رحلة إلى جزر الكالابكوس لاستكشاف محتواها الجيولوجي والبيولوجي وفي أثناء ترحاله بدأ يشك في الخلق والأديان فتراجع عن دراسته وأكمل طريقه كعالمٍ طبيعي وجيولوجي.

9- تزوج داروين إبنة عمه أيما وأنجب منها عشرة أطفال ماتوا ثلاثة منهم في مرحلة مبكرة من حياتهم فبدأت الشكوك عنده بأن زواج الأقارب هو من سبب تعاسته الزوجية بعد أن توصل إلى أن النباتات ذاتية الإخصاب تكون حالتها الصحية ضعيفة ،فبدأ يفكر بالأمر نفسه على البشر فيما أن حدث زواج الأقارب بينهم.

10- فسر داروين الإنتقاء الطبيعي فقط. على عكس ما يقوله البعض بأن داروين هو مكتشف نظرية التطور فهذا القول خاطئ، لقد كانت فكرة نظرية التطور مطروحة من قبل أن يولد داروين وكان النقاش والجدال عليها قائماً لفترات طويلة من الزمن. إلى أن جاء داروين ونشر كتابه أصل الأنواع والإنتقاء الطبيعي فقد وضح في كتابه أن نظرية التطور هي عبارة عن آلية بايولوجية تحدث على أسس وأليات الإنتقاء الطبيعي.

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