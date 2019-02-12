شجرة بـ11 ثمرة.. السر عند الرجل العجوز (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك أجمل من الشجرة المثمرة بالقرب من المنزل، فهي تعطي جمالاً ورونقاً خاصاً. فكل شجرة تعطي نوعاً واحداً من الفواكه، ومع وجود أشجار تنتج فواكه أخرى، فإنّ المشهد سيبدو أجمل وأجمل.

ولكن ما لا يمكن توقعه هو أن تقوم شجرة واحدة بانتاج أكثر من نوعٍ من الثمار. الأمر هذا حصل فعلاً في حديقة الرجل الصيني العجوز بولونج سونغ، الذي أنتجت شجرته العجيبة 11 نوعاً من الفواكه الحمضية.

يقول سونغ البالغ من العمر 75 عاماً، أنّه "مهووس بزراعة الأشجار منذ أن كان عمره 15 عاماً، وقد اكتشف طريقة سرية لتطعيم شجرة البرتقال بأنواع أخرى من الثمار".

ولفت الرجل العجوز إلى أنّ "هذه الشجرة نمت منذ 6 سنوات، وقد بدأ بتطعيمها منذ 4 سنوات"، كاشفاً أنه "اعتنى قبل مدة بشجرة أعطت 18 نواعاً من الفواكه لكنها تضررت، الأمر الذي دفعه للاعتناء بأخرى جديدة".

وأكد سونغ عزمه "إضافة المزيد من أنواع الفاكهة على شجرته العجيبة، الأمر الذي يدخل إلى قلبه السرور".

مصدر الصورة: يوتيوب

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