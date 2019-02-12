سعي الطفل للشهرة عبر يوتيوب يعرضه للخطر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يحذر خبراء في علم نفس الطفل من تعلق الأطفال بالإنترنت وخصوصا بموقع يوتيوب وإنشاء قنواتهم الخاصة التي يحملون عليها فيديوهاتهم رغبة في تحقيق الشهرة والحصول على عدد هام من المشاهدات وعلى المال. ولفت الخبراء الى انتشار ظاهرة قنوات يوتيوب الخاصة بالأطفال والتي تؤثر عليهم سلبيا وقد تصيبهم بمتلازمة “ديفا".

ويوضح خبراء في وسائل التواصل الاجتماعي أنه عندما يحقق طفل نحو 300 ألف مشاهدة في قناته على يوتيوب، وعند انخفاض هذا الرقم إلى 30 ألفا مثلا، فإنه يشعر بتراجع شهرته ويسعى لاستعادتها عبر تصويره لمقاطع خطيرة، وهو ما يسمى علميا بمتلازمة “ديفا”.

ويقول الدكتور الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ليونت أرأصلان، إن رغبة الأطفال في الشهرة وكسب العديد من المشاهدات يدفعهم إلى القيام بأعمال صادمة وخطيرة أحيانا.

وعرفت متلازمة ديفا لدى المشاهير والمغنين عموما، إلا أنها انتقلت حديثا إلى الأطفال والمراهقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أرأصلان، أن جميع الأشخاص العاديين يرغبون في كسب إعجاب الآخرين لهم، إلا أن هذه المتلازمة تجعل من صاحبها أكثر رغبة في رؤية اهتمام وإعجاب الآخرين به وبشكل مستمر، وفي حال لم يحقق الاهتمام المتوقع يسعى للانعزال والانطواء عن محيطه الأسري والاجتماعي.

وأوضح أمره دوراك، صاحب قناة على يوتيوب منذ 7 سنوات، أن لديه أكثر من 24 ألف مشترك في قناته، وأنه يقدم مقاطع مصورة لحوادث مخيفة ومؤلمة، إلا أنه يقوم بعمل ذلك من باب التسلية وليس الشهرة أو كسب المال.

وأكد دوراك أنه يقوم بتحذير الأطفال من التقاط مقاطع فيديو مشابهة لما ينشره وذلك في بداية كل مقطع.

وبدأ بعض المستخدمين السعي نحو تحقيق الشهرة وكسب المال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها موقع يوتيوب الذي يطلق من خلاله اسم “يوتيوبر” على الشخص المشهور الصانع للمحتوى في موقع يوتيوب.

ومن خلال هذا الموقع ينجح البعض في الحصول على الشهرة خلال وقت قصير، مع تحقيق مكاسب مادية وهذا ما يدفع بعض الأطفال إلى قضاء معظم أوقاتهم في متابعة مقاطع الفيديو والسعي لتحقيق الشهرة على حساب حياتهم الاجتماعية.

وأوضحت المتخصصة في الصحة النفسية للأطفال في جامعة غازي في أنقرة، ياسمين أيشيق تانر، أن الأطفال يهدفون من خلال العالم الافتراضي إلى التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل، وقد يسعون لتحقيق الشهرة من خلاله.

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