"تسلا 3" تتفوق على "بورش".. إنها الأكثر إرضاءً!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باتت سيارات "تيسلا 3" الكهربائية من طراز سيدان، من أكثر السيارات المفضلة بالنسبة للمستهلكين، وقد وصفت بأنها "الأكثر إرضاءً في السوق".

وكشف تقرير صادرٍ عن شركة "consumer reports" عن "نماذج 10 سيارات، تعتبر الاكثر إرضاءً بالنسبة للمستهلكين، وذلك سنداً إلى نتائج استطلاعات أجريت على أكثر من نصف مليون شخصاً يمتكلون سيارات".

وحلّت "تيسلا 3" في المرتبة الأولى على رأس القائمة، وقد حققت نجاحاَ كبيراً أكثر من السيارة الرياضية الفاخرة Porsche 911 ، وسيارة Genesis G90 من شركة هيونداي، وشفروليه كورفيت.

وتعتبر "تسلا 3" من أكثر السيارات روعة، سواء لناحية القيادة أو لجهة الدفع الفوري من المحرك الكهربائي، وبطارية بعيدة المدى. وبمواصفاتها الرائعة، فإنّ الشركة المصنعة تطمح إلى وصول السيارة إلى أكبر عددٍ من الأشخاص حول العالم. ففي العام 2018، صنفت "تسلا 3" السيارة الفخمة الأكثر مبيعاً حول العالم، ويصل سعرها الأساسي إلى 35 ألف دولار.

مصدر الصورة: cnbc

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