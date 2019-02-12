الشرطة الأندونيسية تعتذر بعد تعذيب لص بثعبان أثناء التحقيق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )

انتشر قبل أيام فيديو صادم لعملية استجواب لـمتهم بالسرقة في اندونيسيا تتم بطريقة ترهيبية غير أخلاقية ، الفيديو الذي أحرج السلطات الإندنوسية دفع الشرطة الإندونيسية لتقديم اعتذار والتعهد باتخاذ إجراءات تأديبية .

وفي الفيديو يظهر الضباط يلفون ثعبانا حول رقبة مشتبه به بسرقة هواتف لإجباره على الاعتراف خلال استجواب في منطقة بابوا بأقصى شرق البلاد.

المتهم ظهر بالفيديو مكبل اليدين خلف ظهره ويصرخ في فزع فيما قام ضابط بوضع ثعبان أمام وجهه.

وسأل ضابط الرجل الذي ظهر أغلب الوقت وهو يتلوى على الأرض "كم مرة سرقت هواتف محمولة؟".

ورد المشتبه به بعد ذلك بالقول "مرتين فقط".

وخلال التسجيل يمكن سماع صوت يأمر الرجل بأن يفتح عينيه وهدده في مرحلة من المراحل بوضع الثعبان في فمه وداخل سرواله.

و أصدر قائد شرطة جاياويجايا توني أناندا سوادايا اعتذارا، وقال "لم يكن المحقق محترفا في أداء وظيفته"، مضيفا أن الضباط كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم لمحاولة انتزاع الاعتراف".

هذا وأفاد سوادايا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد، مشيرا إلى أن الضباط لم يعتدوا على الرجل بدنيا.

بينما أكد قائد شرطة جاياويجايا أن الثعبان لم يكن ساما.

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