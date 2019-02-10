لمَ تفاعل الناس على خبر إضافة الفيسبوك خاصية محو الرسائل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فعَل فيسبوك خاصية محو الرسائل في تطبيق المراسلات الخاص به " ماسنجر " ، هذا الخبر قد يكون عادياً ومتوقعاً ، لكنه وفور نشره على صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، حظي بتفاعل كبيرغير متوقع ، فما السبب ؟

الخبر أعجب أكثر من 15ألف متابع ، وأعيد نشره قرابة الـ1000 مرة ، كما علق عليه أكثر من 560 شخصا.

Vardy MV علق " كي تكون واعي لكل كتابتك وتخاطب الناس برقي لن تحتاج لمسح اي رساله ، الاخلاق قبل كل شئ وتغنيك عن اي شئ"

Katia Bezzar فقد جربت الخاصية الجديدة بالصدفة ،وشاركت قصتها " اقسم بالله من حسن حظي اليوم بغت فديو بالغلط لواحد موجود عندي كان المرفوض ابعتو لخالتي فمسحتو وبصدفه اتمسح ومكنتش اعرف الفيسبوك وضع الحركه دي "

أما Rima Farmasi فأحبت توضيح الخاصية الجديدة ،علقت " الرسايل التي تتعدى مدتها 10 دقائق لا تحذف"

بينما Hesham Samir أشار لصديقه ، وعلى ما يبدو فالخاصية وصلت اليهما متأخرة وعلق " الخاصيه دي نزلت امبارح في التحديث الجديد واحنا كنا محتاجينا اول امبارح "

أما لندة خذيري فهي لا ترى قيمة للخاصية الجديدة وعلقت " حذف الرسائل لديك فقط الصور لديك او لدي الجميع ثم الناس الي شايفة نفسها بتغلط وتبعث بشيء غلط هي الي بينها شيء هذا وكذلك البنات الي يبعث بصور هم وعم بهدوهم لكن اتمسح من محادثة لكن لو تم احتفاظ بيها بمعرض صور ما يعني ذلك الحذف ولا شيء. "

وبشير Bachir Bachir وعد بأنه لن يستخدم الخاصية وعلق "حتى وإن وضعت هذه الخاصية لا أستعملها لا ولن أحذف أحد ولا اي رسالة مرحبا بالجميع"

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