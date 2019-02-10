لا مزيد من الحوادث.. الأمير فيليب يسلم رخصة قيادته طوعاَ!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (قصر باكنغهام )

طوعا ، ودون أي نزاع ، سلم الأمير فيليب، دوق إدنبرة، رخصة القيادة الخاصة به "، وفقا لما صدر عن قصر باكنغهام، السبت.



وجاء في بيان لقصر باكنغهام: "بعد دراسة متأنية، قرر دوق إدنبرغ أن يسلم رخصة قيادته طوعا".



وكان قد تسبب الأمير فيليب، بحادث سير الشهر الماضي، بينما كان يقود سيارته قرب قصر ساندرينغهام.في الـ17 من ينايرو نجا الأمير من الحادث بعدما انقلبت سيارته من نوع لاندروفر على جانبها بسبب اصطدامها بسيارة أخرى قرب ضيعة ساندرينجهام في شرق إنجلترا.

ومن المعروف عن الأمير فيليب هو حبه الكبير للقيادة، على الرغم من بلوغه 97 عاما إلا أنه يفضل دائما قيادة سيارته بنفسه.



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وفي السيارة الأخرى، أصيبت السائقة (28 عاما) بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها (45 عاما) بكسر في الرسغ. وكان معهما رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر. وقع الحادث عندما كان الأمير فيليب يخرج من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي.

واعتزل الأمير الحياة العامة في عام 2017 رغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع الملكة إليزابيث (92 عاما). ولا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاما تجديد تراخيص القيادة كل ثلاثة أعوام.

يذكر أن الأمير فيليب هو زوج الملكة إليزابيث الثانية، هو ابن أمير يوناني، يدعى أندرو، ووالدته هي الأميرة إليس من الدنمارك.

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