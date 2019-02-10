سمّ العقرب: أساس للكثير من الأدوية وسعر الليتر 10 ملايين $!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعدّ شركة "ألبيلا" التركية للأمصال والمنتجات الحيوية إلى تصدير سمّ العقارب، الذي يعدّ من أغلى السوائل في العالم.

وتقوم الشركة بجمع سموم العقارب، وتجري عليها بحوثاً علمية لتصنع منها المصل المضاد للسعات العقارب، والذي يصل سعر اللتر الواحد منه إلى 10 ملايين دولار.

وتحظى سموم العقارب والأفاعي بأهمية كبيرة في قطاع الصناعات الدوائية، كما أنها تدخل في الأبحاث العلمية ونشاطات البحث والتطوير.

وتستخرج مراكز الأبحاث العالمية يومياً السم من حوالى 250 ألف عقرب لتستخدم السائل السام في تحضير الكثير من الأدوية، أبرزها علاج سرطان المخ والروماتيزم.

إلى ذلك، فقد كشفت الدراسات أنّ "سم العقرب يحتوي على بروتين فريد، يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الأمعاء الالتهابية ومرض التصلب المتعدد، وهذه الأمراض المستعصية تصيب عدداً كبيراً من الناس".

مصدر الصورة: Worldkings

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